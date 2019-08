Polizei Münster

POL-MS: 30-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Am Samstagabend (24.08.2019, 23:25 Uhr) wurde ein 30-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades am Albersloher Weg schwer verletzt. Der Münsteraner bog vom Münnichweg auf den Albersloher Weg ab. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 30-Jährige bei Rot in den Einmündungsbereich ein. Dort war ein 53-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Gremmendorf unterwegs und erfasste das Zweirad. Der 30-Jährige schleuderte zunächst gegen den Wagen und stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell