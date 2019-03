Polizei Münster

POL-MS: Unterwegs im Nissan Micra - Polizei sucht vermissten 82-Jährigen

Münster (ots)

Die Polizei sucht einen 82-jährigen Münsteraner. Der Mann aus Handorf wird seit dem Abend des 10. März (19:00 Uhr) vermisst. Er ist in einem grauen Nissan Micra mit dem amtlichen Kennzeichen MS - MP 2612 unterwegs. Der Vermisste kaufte am Sonntagabend zunächst noch Zigaretten in einer Tankstelle an der Handorfer Straße, diese brachte er im Anschluss nach Hause. Danach stieg er wieder in sein Auto und entfernte sich mit unbekanntem Ziel. Seither fehlt von den 82-Jährigen jede Spur. Der Vermisste ist 1,70 Meter groß und stabil. Er hat graue Haare und war mit einer dunklen Winterjacke, einer hellen Hose und Sandalen bekleidet.

Hinweise auf die Vermisste Person oder das Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

