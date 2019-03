Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der Sprakeler Straße - eine Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden

Münster (ots)

Am Sonntagabend (3.3., 21.45 Uhr) prallten auf der Sprakeler Straße zwei Autos zusammen. Dabei wurde eine 22-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Eine 56-Jährige war mit ihrem VW in Richtung Sprakel unterwegs und beabsichtigte nach links in den Ashölterweg abzubiegen. Beim Abbiegen setzte ein 24-Jähriger, der hinter der Münsteranerin fuhr, mit seinem Mercedes plötzlich, trotz Verbots, zum Überholen an.

Beide Fahrzeuge berührten sich seitlich. Durch den Aufprall wurde der Mercedes linksseitig auf den Grünstreifen geschleudert und kam schräg im Graben entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr bis 0.30 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Verfasserin: Ann-Christin Kreuznacht

