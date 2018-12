POL-MS: Unfall beobachtet und Zettel hinterlassen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Nach einem Unfall am vergangenen Freitag (30.11., 19:20 Uhr) an der Coerdestraße sucht die Polizei einen Zeugen. Der Unbekannte hatte den Unfall an der Einmündung Dürenstraße beobachtet und einen Zettel mit dem Kennzeichen des flüchtenden Wagen an dem beschädigten Hyundai hinterlassen. Allerdings ohne einen Namen oder eine Erreichbarkeit zu notieren. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem wichtigen Zeugen. Hinweise an 0251 275-0.

