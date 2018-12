POL-MS: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs, Autos gerammt und geflüchtet

Münster (ots) - Ein 20-jähriger Autofahrer rammte am Mittwoch (5.12., 14:35 Uhr) auf dem Höltenweg mit seinem Toyota zwei Pkw und flüchtete.

Aufmerksame Zeugen beobachteten das Geschehen, merkten sich das Kennzeichen und wählten die "110". Der 20-Jährige war in Schlangenlinien Richtung "An den Loddenbüschen" unterwegs. In Höhe des Münnichwegs verlor der Mann aus den Niederlanden die Kontrolle über seinen Wagen, beschädigte die beiden geparkten Pkw und fuhr einfach davon.

Die alarmierten Beamten stellten den 20-Jährigen in einer Wohnung im Stadtgebiet. Er zeigte sich direkt geständig und gab an, Drogen konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er musste eine Sicherheitsleistung zahlen. Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige zudem keinen Führerschein besitzt. An den Toyotas und dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell