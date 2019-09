POL-Einsatz: 74385 Pleidelsheim, Schiffsunfall in der Schleuse

Polizeipräsidium Einsatz

Pleidelsheim Am Samstag, 31.08.2019, fuhr ein Frachtschiff den Neckar abwärts und gegen 12:30 Uhr in die Schleuse Pleidelsheim ein. Bei der Einfahrt in die Schleuse verringerte es seine Geschwindigkeit nicht in dem Maße, dass ein Abstoppen mittels Festmachen durch das Schiffspersonal noch möglich war. In der Folge fuhr das Frachtschiff gegen das untere Tor der Schleuse wodurch dieses erheblich beschädigt wurde. Am Schiff entstand ebenfalls Sachschaden. Eine genaue Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden, dürfte aber nach momentanem Stand zumindest im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Personen kamen nicht zu Schaden.

