Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Einladung für Medienvertretende: Start des Projekts ISF Lumen Expanded zur grenzüberschreitenden Bekämpfung Organisierter Kriminalität

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Stuttgart (ots)

Gemeinsam gegen Organisierte Kriminalität: Unter der Gesamtprojektleitung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg schließt sich im Rahmen des Projekts ISF Lumen Expanded ein Netzwerk aus nationalen und internationalen Partnern zusammen, um gegen herausragende Kriminalitätsphänomene vorzugehen. Damit wird die erfolgreiche Zusammenarbeit aus dem Vorgängerprojekt ISF Lumen fortgesetzt. Bei dem seit Januar 2023 erfolgreich realisierten Projekt lag der Schwerpunkt insbesondere auf Delikten im Zusammenhang mit grenzüberschreitender Eigentumskriminalität (https://isf-lumen.polizei-bw.de/). Dieses Mal stehen gruppenbezogene Gewaltkriminalität, Callcenterbetrug, Kfz-Kriminalität und Geldautomatensprengungen im Fokus der Projektpartner.

"ISF" ist das Kürzel des EU-Fonds für Innere Sicherheit, mit dem das Projekt gefördert wird. Im Rahmen der Kick-Off-Veranstaltung des Projekts ISF Lumen Expanded am

Montag, 18. Mai 2026, 14:00 Uhr im

Hotel am Remspark, Remspark 1, 73525 Schwäbisch Gmünd

können sich Medienvertretende ein Bild von der Arbeit der Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität machen und mit Expertinnen und Experten aus dem ganzen Bundesgebiet ins Gespräch kommen.

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 17. März 2026. Bitte melden Sie sich per E-Mail (pressestelle-lka@polizei.bwl.de) bei der Pressestelle des LKA BW an. Geben Sie dabei die Namen aller Teilnehmenden und das von Ihnen vertretene Medium an.

Es erwartet Sie folgendes Programm:

Grußworte durch LKA-Präsident Andreas Stenger und Projektleiter Kriminaldirektor Stefan Knapp - Vorstellung der Projektziele im Teilprojekt Geldautomatensprengungen durch den Präsidenten der PD Osnabrück, Friedo de Vries - Vorstellung der Projektziele im Teilprojekt Kfz-Kriminalität durch Kriminalrat Enrico Lange, LKA Sachsen - Grußwort des BKA

Im Anschluss stehen die Redner für O-Töne zur Verfügung.

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