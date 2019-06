Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: LKA-Ermittlungsgruppe Trust: Erneute Festnahme im Zusammenhang mit mutmaßlich falschen Polizisten

Stuttgart (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA):

Es ist eine neuartige Masche: Betrügerbanden rufen bei Bürgerinnen und Bürger an und beauftragen diese, für die vermeintliche Polizei Wertgegenstände, Dokumente und Geld bei verschiedenen Geschädigten abzuholen. Nach verdeckten Ermittlungen nahmen Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg am 17. Juni 2019 eine 79-Jährige fest. Der Zugriff erfolgte, als diese in Stuttgart-Hoffeld bei einem geschädigten Ehepaar 70.000 Euro abholen wollte.

Wie sich herausstellte, handelte die 79-Jährige lediglich als Marionette der Betrügerbande und wurde so unwissend zur Mittäterin. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde sie nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Um sich vor falschen Polizeibeamten zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an - Die Polizei verlangt niemals am Telefon, dass Sie Geld und Wertsachen herausgeben oder bei anderen Personen einsammeln sollen - Bei Anrufen den Hörer sofort auflegen, wenn Sie das Telefonat und die Angelegenheit geheim halten, schnelle Entscheidungen treffen oder Kontakt mit Fremden aufnehmen sollen - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den verdächtigen Anruf mit. - Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben Sie keine Auskünfte zu Ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen

Weitere Informationen: www.polizei-beratung.de

