POL-BS: Tageswohnungseinbruch - Täter hatten es auf Kleidung und Spiele abgesehen

Braunschweig (ots) - 19.11.208, 10.45-17.25 Uhr Braunschweig, Nordstraße

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße war Ziel von Einbrechern am Montag.

Der 22-jährige Mieter hatte seine Wohnung am Montagvormittag verlassen. Als er gegen Abend zurückkehrte, stellte er sofort fest, dass seine Wohnungstür gewaltsam geöffnet worden und nun lediglich angelehnt war.

Der oder die Täter öffneten in der Wohnung etliche Schränke und Schubladen. Sie stahlen eine schwarze Tasche mit diversen Bekleidungsgegenständen und ungefähr 20 Spiele für eine Spielkonsole. Weiter fehlten zirka 15,- Euro Bargeld. Der Einbruch blieb bis zur Rückkehr des Wohnungsinhabers unbemerkt.

Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

