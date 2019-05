Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: LKA-Ermittlungsgruppe "Trust": weitere Festnahmen im Zusammenhang mit falschen Polizeibeamten - Gold im Wert von über 100.000 Euro sichergestellt

Stuttgart/Berin (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Berlin und Stuttgart, Bundespolizeidirektion Berlin, Polizei Berlin und Landeskriminalamt Baden-Württemberg:

Zwei mutmaßliche Betrüger, die mit der Masche "falsche Polizeibeamte" am 15. Mai 2019 Gold im Wert von über 100.000 Euro ergaunert hatten, konnten sich nicht lange an der Beute erfreuen. Durch das rasche Handeln aller beteiligten Behörden konnten noch am gleichen Tag zwei Tatverdächtige, ein 22-Jähriger und sein 17-jähriger Begleiter, festgenommen und das Gold sichergestellt werden. Die Ermittler des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hatten den Trickbetrug an einem Opfer mitbekommen und sofort das zuständige Polizeipräsidium Mittelhessen unterrichtet. Von dort erhielten sie die Personenbeschreibungen der später Festgenommenen. Die Beiden befanden sich bereits im Zug nach Berlin. Die dort zuständige Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof reagierte umgehend und nahm mit Unterstützung der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Berlin die mutmaßlichen Trickbetrüger noch im Zug fest. Dabei konnten auch die Goldbarren und Goldmünzen sichergestellt werden. Das Gold soll schnellstmöglich an das Betrugsopfer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf zurückgegeben werden.

Die beiden Männer sollen innerhalb einer organisierten Bande für die Beuteabholung verantwortlich gewesen sein, um diese anschließend an die Hintermänner weiterzuleiten. Die weiteren Ermittlungen erfolgen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt Berlin.

Um sich vor falschen Polizeibeamten zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps: - Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an - Die Polizei verlangt niemals am Telefon, dass Sie Geld und Wertsachen herausgeben - Bei Anrufen den Hörer sofort auflegen, wenn Sie -- das Telefonat und die Angelegenheit geheim halten sollen -- schnelle Entscheidungen treffen sollen -- Kontakt mit Fremden aufnehmen sollen -- persönliche Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände herausgeben sollen - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den verdächtigen Anruf mit. - Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten - Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben Sie keine Auskünfte zu Ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen

Siehe auch www.polizei-beratung.de Betrug durch falsche Polizisten und Faltblatt "Vorsicht, Abzocke!"

