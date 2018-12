LKA-BW: Schlag gegen Falschgeldkriminalität: Auch in Baden-Württemberg Durchsuchungen bei mutmaßlichen Falschgeldabnehmern

Stuttgart (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Mannheim und Stuttgart und Landeskriminalamt Baden-Württemberg:

Umfangreiche Ermittlungen gegen den Falschgeldhandel in illegalen Marktplätzen des Darknets führten zu einer großangelegten internationalen Durchsuchungsaktion. Unter der Koordination von Europol (siehe Pressemitteilung von Europol vom 7.12.2018) fanden in der Zeit von 3. bis 6. Dezember 2018 in 13 Staaten etwa 300 Durchsuchungen statt. In Deutschland koordinierten die Durchsuchungsmaßnahmen in allen 16 Bundesländern das Bayerische Landeskriminalamt (siehe Pressemitteilung Nr. 33 vom 7.12.2018). Auch in Baden-Württemberg wurden am 5. Dezember 2018 17 Wohnungen von 16 Beschuldigten durchsucht. Die Beschuldigten aus Baden-Württemberg im Alter von 16 bis 58 Jahren stehen unter anderem im Verdacht, über einen Anbieter im sogenannten Darknet Falschgeld erworben zu haben.

Die Maßnahmen in Baden-Württemberg wurden vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg koordiniert. Insgesamt waren über 70 Einsatzkräfte des LKA und der Polizeipräsidien Aalen, Freiburg, Heilbronn, Konstanz, Mannheim, Stuttgart und Tuttlingen an der Aktion beteiligt.

Die Durchsuchungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaften Mannheim und Stuttgart - Zentralstelle Cybercrime - führten zum Auffinden von zahlreichen Falschgeldnoten, eine Vielzahl an elektronischen Speichermedien sowie geringen Mengen an Betäubungsmitteln. Die umfangreichen elektronischen Daten werden derzeit ausgewertet.

Zusatz für die Reaktionen: Die Durchsuchungsobjekte in Baden-Württemberg befinden sich in folgenden Stadt- und Landkreisen: - Stuttgart ( ein Objekt) - Freiburg (ein Objekt) - Pforzheim (ein Objekt) - Mannheim ( zwei Objekte) - Rhein-Neckar-Kreis ( ein Objekt) - Rems-Murr-Kreis (ein Objekt) - Ostalbkreis (ein Objekt) - Neckar-Odenwaldkreis ( ein Objekt) - Ravensburg ( ein Objekt) - Schwäbisch Hall (zwei Objekte) - Zollernalbkreis (drei Objekte) - Odenwaldkreis/Hessen (ein Objekt)

