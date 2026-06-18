Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrecher kommt am helllichten Tag

Am Dienstag suchte ein Unbekannter in einem Wohnhaus bei Biberach nach Beute.

Ulm (ots)

Zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr war der Einbrecher im Stadtteil Winterreute unterwegs. In einem Wohngebäude drang ein Unbekannter wohl über den Hintereingang in das Haus ein, während sich die Bewohner außerhalb des Gebäudes aufgehalten hatten. Ersten Ermittlungen zufolge muss der Einbrecher Bargeld mitgenommen haben. Spezialisten der Polizei haben die Spuren an dem Tatort gesichert.

Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Dienstag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Winterreute gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07351/447-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis:

Die Polizei ist an jedem Tag im Jahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Aber auch alle anderen Menschen können sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen. Seien Sie wachsam - auch in Ihrer Nachbarschaft - und bitten Sie auch Anwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Scheuen Sie sich nicht, einen Notruf abzusetzen, wenn Sie Verdächtiges bemerken.

Wie Sie sich und Ihr Eigentum sonst schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

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