Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Mittwoch in Ulm-Eggingen.

Kurz nach 18.45 Uhr fuhr der 54-Jährige mit seinem Traktor der Marke Case in der Dorfstraße. In der Ortsmitte bog er nach links auf eine Parkfläche ab. Der Parkplatz war wohl ziemlich voll und der Mann entschloss sich auf der gegenüberliegenden Seite zu parken. Dazu fuhr er rückwärts quer über die Dorfstraße. Trotz vorheriger Umschau übersah er eine Fußgängerin auf dem Gehweg übersehen. Der Traktor fuhr gegen die Fußgängerin. Die Frau erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte befanden sich an der Unfallstelle. Der Verkehr musste bis etwa 20.15 Uhr umgeleitet werden. Die Identität der Fußgängerin konnte bislang nicht geklärt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630320) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zur Identität geben können. Die Frau dürfte geschätzt 70 bis 80 Jahre alt und etwa 170cm groß sein. Sie hat eine zierliche Statur und trug eine schwarze Jacke und einen Rock.

