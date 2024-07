Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Lärm führt zu Auseinandersetzung

Am Donnerstag legte sich eine Familie in Bad Schussenried mit dem Bauhof an.

Gegen 10.50 Uhr pflegten städtische Mitarbeiter in der Straße Kohlplatte eine Grünanlag. Eine Familie, die an der Grünanlage wohnte, fühlte sich wohl durch den Lärm der Arbeiter belästigt. Ein 25-Jähriger forderte die Arbeiter deshalb auf, ihre Arbeit niederzulegen. Anschließend ging er zurück in seine Unterkunft. Kurz darauf kamen auch seine Mutter und sein 28-jähriger Bruder mit der gleichen Forderung. Da die Arbeiter weiter ihrer Arbeit nachgingen, kam der 28-Jährige erneut aus der Unterkunft und beleidigte die Arbeiter. Dann griff er einen 34-jährigen Mitarbeiter des Bauhofs an und es kam zur Auseinandersetzung. Beide Beteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein Kollege kam dem 34-Jährigen zu Hilfe und zog den Angreifer von ihm weg. Kurz darauf kam der Angreifer mit einer Eisenstange bewaffnet zurück. Wohl durch den Zulauf weiterer Personen kam es zu keiner weiteren Auseinandersetzung. Die Polizei Bad Schussenried ermittelt nun wegen Körperverletzungen und Beleidigung.

