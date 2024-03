Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auf Vorausfahrende aufgefahren

Am Dienstag verursachte ein 60-Jähriger bei Großkuchen einen Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Opel auf der K3009 in Richtung Großkuchen. Vor ihm fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Dacia. Kurz vor Großkuchen fuhr der Opel-Fahrer aus Unachtsamkeit auf die Vorausfahrende auf. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Die Beamten schätzten den Schaden am Opel auf 4000 Euro, am Dacia auf 3000 Euro.

