Ulm (ots) - Kurz nach 21.30 Uhr fuhr der 18-Jährige auf der L1230 vom Merklingen in Richtung Nellingen. Der Fahranfänger war mit seinem VW unterwegs und bog an der Einmündung nach links auf die A8 in Richtung Stuttgart ab. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Citroen einer 62-Jährigen. Die war in ...

mehr