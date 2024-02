Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Mit Roller zu schnell unterwegs

62-Jähriger bittet um Kontrolle und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Am Samstagmittag gegen 12.00 Uhr fällt Beamten des Polizeireviers in Giengen ein Rollerfahrer in der Christophstraße auf. Dieser fährt in einer 30er-Zone mit circa 50 km/h. Aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung wird der 62-Jährige Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wird festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer für den Roller notwendigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren stellt sich nach einer Überprüfung des Rollers heraus, dass dieser nicht wie laut Betriebsanleitung nötig, auf 25 km/h gedrosselt ist. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde untersagt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ein Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde erfolgt ebenfalls. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Michael Deckwitz) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0323776)

