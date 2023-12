Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vandalen unterwegs

In der Nacht zum Mittwoch verwüsteten Unbekannte den Lederhof in Ulm.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtete, waren wohl Vandalen in der Nacht zum Mittwoch im Lederhof unterwegs. Zeugen teilten gegen 9.30 Uhr der Polizei mit, dass sich mehrere Gegenstände, darunter Fahrräder und Sitzmöbel einer Gaststätte, in der Blau befinden würden. Die wurden wohl von den Unbekannten im Bereich des Parkhauses an der dortigen Brücke in die Blau geworfen. Auch drei von der Stadt Ulm aufgestellte rote Sitzmöbel fanden die Beamten schwimmend in der Blau vor. In unmittelbarer Nähe warfen die Vandalen Bauzäune um und beschädigten auf Paletten gelagerte Ziegelsteine. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die können sich unter der Tel. 0731/188-3312 melden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

