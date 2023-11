Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Überholt und Vorfahrt genommen

Am Montag stieß in Laupheim ein 38-Jähriger beim Überholen mit einem bevorrechtigen Auto zusammen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der 38-Jährige gegen 7.30 Uhr mit seinem Opel in der Rabenstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Biberacher Straße. Vor ihm war ein Bus unterwegs. Der hielt an der Einmündung zum Moritz-Henle-Weg an. Denn dort bog eine 21-Jährige mit ihrem VW in die Rabenstraße ein. An der Einmündung gilt die Regel "Rechts vor Links" und die Frau hatte Vorfahrt. Der 38-Jährige hatte das wohl nicht beachtet und setzte zum Überholen des verkehrsbedingt haltenden Busses an. Auf seiner Gegenspur stieß der Mercedes-Fahrer mit dem VW der 21-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf und ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sie schätzt den Schaden am VW auf 4.000 Euro, den am nicht mehr fahrbereiten Mercedes auf rund 5.000 Euro. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde beschlagnahmt.

