POL-UL: (UL) Ulm - Pkw rammt Krad

Leichte Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall zu. Ein Pkw ging flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 01.00 Uhr bog ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzung beim Xindeom von der Neue Straße nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 18-jährigen Kradlenkers, der von der Zinglerstraße kommend in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Der Motorradfahrer prallte gegen den Pkw und stürzte deshalb auf die Straße. Dabei zog er sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt unbeeindruckt in Richtung Hauptbahnhof fort. Das Polizeirevier Ulm-Mitte bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden.

