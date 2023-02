Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Betzenweiler - Autoscheibe an Fahrzeug eingeschlagen

Ohne Beute blieb ein Unbekannter am Samstag oder Sonntag in Betzenweiler.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr und 8.30 Uhr. Der Ford stand in der Unterdorfstraße. Ein Unbekannter schlug die Heckscheibe ein. Zudem hatte der Täter den Dichtungsgummi an der Beifahrertür abgerissen. Ein Tablet und ein Geldbeutel lagen in der Mittelkonsole offen da. Auf diese Wertsachen hatte es der Unbekannten wohl abgesehen. Entwendet wurde aus dem Auto nichts. Möglicherweise wurde der Täter gestört und flüchtete unerkannt. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. An dem Fahrzeug ist ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++0385763 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell