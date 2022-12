Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Randalierer in Einkaufszentrum

Die Polizei nahm am Mittwoch einen 24-Jährigen in Ulm in Gewahrsam.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr meldeten Zeugen den Mann in einem Einkaufszentrum in der Blaubeurer Straße. Der randalierte im Foyer und beschädigte die Dekoration. Ein Zeuge hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Randalierer bedrohte diesen. Der 24-Jährige ließ sich nicht beruhigen und die Polizisten mussten ihm Handschließen anbringen. Sie nahmen ihn auf ein Polizeirevier mit. Der 24-Jährige befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation und kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychatrisches Krankenhaus.

+++++++ 2509504(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

