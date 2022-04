Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Streit in die Zelle

In Ulm musste die Polizei am Sonntag nach einem Streit einen Mann aus seiner Wohnung verweisen.

Am frühen Sonntag stritt sich in der Ulmer Innenstadt laut ein Paar. Eine Zeugin hörte dies, machte sich Sorgen und informierte die Polizei. Die Beamten fuhren zur Wohnung der Beteiligten und stellten fest, dass ein 22-Jähriger betrunken und aggressiv war. In der Wohnung sahen die Polizeibeamten beschädigte Gegenstände und Scherben. Für die Schäden soll der Mann verantwortlich sein. Die Polizei sprach zum Schutz der Frau einen Platzverweis gegen den Mann aus. Da er sich weigerte zu gehen, brachten ihn die Beamten dort weg. Das Gericht ordnete einige Stunden Gewahrsam für ihn an. Diese Zeit verbrachte er in einer Zelle beim Polizeirevier Ulm-Mitte. Gegen den Mann werden nun Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte geführt. Die Polizei beriet auch die Frau, wie sie sich vor dem Mann schützen kann.

Hinweise der Polizei:

"Häusliche Gewalt ist verletzend, strafbar und keine Privatangelegenheit", sagt die Polizei. Fast alle Formen häuslicher Gewalt stellen Handlungen dar, die gesetzlich mit Strafe bedroht sind. In Frage kommen verschiedene Straftatbestände, wie beispielsweise alle Formen von Körperverletzung und Beleidigung. Es gilt: "Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich." (Art. 2 Grundgesetz). Nicht nur dem Polizeipräsidium Ulm ist deshalb der Schutz von Opfern häuslicher Gewalt sehr wichtig. Die Polizei gibt dazu auch Tipps für die Opfer unter www.polizei-beratung.de. Und sie bekräftigt, jedem Opfer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Sie ermutigt die Opfer: "Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Polizei. Wir helfen Ihnen und sagen Ihnen, welche Ämter und Behörden ebenfalls zu Ihrem Schutz beitragen können. Damit sie auch in Zukunft sicher leben."

Weitere Hilfe für Frauen bietet unter www.hilfetelefon.de das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

