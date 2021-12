Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Fahrer widersprechen sich

Am Montag stießen auf der B10 bei Dornstadt zwei Autos zusammen. Die Polizei sucht dazu Zeugen.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Skoda auf der B10 in Richtung Geislingen. Am Ende des Ausbaus soll sie gewendet. Dabei stieß der Skoda mit dem VW eines 33-Jährigen zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Dornstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. An der Unfallstelle widersprachen sich die beiden Fahrer in der Frage, wie es zu diesem Unfall kam. Sie schilderten aber, dass eine Zeugin an der Unfallstelle angehalten hatte, dann aber weiterfuhr. Die Polizei bittet deshalb diese Frau und weitere Zeugen, sich unter 0731/1880 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 2376812

Jürgen Rampf / Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell