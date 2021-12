Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Kind stirbt bei Badeunfall /

Ulm (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr sah eine Zeugin das leblose Kind im Übungsbecken eines Hallenbades in Biberach treiben. Die Frau zog den Jungen, der Mitglied eines Wasserorientierungskurses war und noch nicht schwimmen konnte, aus dem Wasser. Ein Zeuge und später auch eine Notärztin führten an dem 5-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Reanimationsmaßnahmen durch. Dennoch starb das Kind. Die Kriminalpolizei Biberach hat zum Ablauf des Geschehens bislang mehrere Zeugen befragt. Zur genauen Klärung der Umstände des Todes und der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg die Obduktion des Jungen beim zuständigen Amtsgericht beantragt.

