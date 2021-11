Polizeipräsidium Ulm

Ochsenhausen - Türen aufgebrochen

In den vergangenen Tagen waren Einbrecher in der Region unterwegs.

(GP) Am Donnerstag oder Freitag drangen Unbekannte in ein Gebäude in der Ulmer Straße in Eislingen ein. Zwischen 20.30 Uhr und etwa 8 Uhr suchten sie nach Brauchbarem und fanden Impfstoffe, Spritzen und Etiketten. Die Gegenstände machten sie zu ihrer Beute und flüchteten. Wie die Täter in das Gebäude kamen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im gleichen Zeitraum suchten Einbrecher auch in einem Vereinsheim in der Haldenstraße nach Beute. Die Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten anschließend die Räume. Sie nahmen Schnelltests und Mund-Nasen-Bedeckungen an sich und flüchteten.

Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Das Polizeirevier Eislingen (07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen.

(BC) Am Mittwoch oder Donnerstag waren Einbrecher in Mittelbuch in der Ahornstraße unterwegs. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter gingen ins Innere und durchsuchten die Räume. Dort fanden sie Schmuck und einen Tresor. Sie nahmen die Gegenstände und flüchteten. Der Polizeiposten Ochsenhausen (07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren.

Die Polizei warnt:

Übliche Fensterkonstruktionen bieten in der Regel keinen Schutz - meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind gut erreichbare und von Dritten schwer einsehbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Bereits einfache technische oder mechanische Sicherungsmaßnahmen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man solche Türen, aber auch andere Fensterarten, besser vor Einbrüchen schützen kann, erfahren Sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/fenster/

