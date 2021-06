Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Firmengebäude

Hövelhof (ots)

(mb) An der Heinz-Sallads-Straße ist am Donnerstag ein Einbruch in die Gebäude eines Metall verarbeitenden Betriebes verübt worden.

Die Tatzeit liegt zwischen 12.30 Uhr und 21.40 Uhr. An der Rückseite der Werkshalle brachen der oder die Täter ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude. Sie brachen Getränke und Lebensmittelautomaten auf und entwendeten das Bargeld aus den Geräten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell