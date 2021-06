Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Au der Borchener Straße ist am Freitag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Ein 46-jähriger VW Passat fuhr gegen 07.45 Uhr auf der Abtsbrede zur Borchener Straße. An der Einmündung bog er nach links auf die Borchener Straße in Richtung Innenstadt ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines stadtauswärts fahrenden 52-jährigen Motorradfahrers. Es kam zu einer leichten Kollision, bei der der KTM-Fahrer stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

