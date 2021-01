Polizei Hamburg

POL-HH: 210131-2. Illegales Glücksspiel in Hamburg-Dulsberg

Hamburg (ots)

Zeit: 30.01.2021, 00:29 Uhr Ort: Hamburg-Dulsberg, Elsässer Straße

Die Polizei Hamburg hat in der Nacht zu Samstag 28 Personen festgestellt, die sich vorsätzlich nicht an die Regeln zur Eindämmung des Infektionsgeschehens gehalten hatten, sondern lieber in einem Hostel gemeinsam zusammensaßen, um illegal Poker zu spielen.

Nach einem Hinweis eines Zeugen beobachteten Zivilfahnder ein Hostel in der Elsässer Straße. Dort waren aus einem geöffneten Fenster deutliche mehrere Personen zu vernehmen. Zudem verließen einige Männer kurzeitig das Hostel, um Müll und leere Getränkekisten zu entsorgen. Weiterhin stellten die Fahnder fest, dass mehrere Personen das Gebäude betraten, nachdem sie sich zuvor konspirativ verhalten hatten und an der Eingangstür einen Code eingaben.

Mit den Besatzungen von insgesamt 10 Funkstreifenwagen betraten dann Polizeibeamte das ermittelte Zimmer, in dem diverse Personen vermutet wurden. Dort hielten sich 28 Personen auf, die keinerlei Mund-Nasen-Schutz trugen und an mehreren Tischen Poker spielten. Zudem standen dort auch zwei Glücksspielautomaten. Die Beamten stellten insgesamt 13.600 Euro Bargeld als Beweismittel sicher.

Neben der Strafanzeige wegen illegalem Glücksspiel müssen die 28 angetroffen Personen auch mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung rechnen.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin konsequent diese Hinweise und eigenen Feststellungen bei massiven Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung verfolgen.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell