POL-UL: (UL) Ulm - Auf Scheibe geschossen

Ulm (ots)

Vergangene Woche schoss ein Unbekannter von Dienstag auf Mittwoch mit einer Stahlkugel auf ein Fenster an einem Gebäude in der Moltkestraße. Die Kugel fand die Polizei an dem Fenser. Die dürfte mit einer Schleuder abgeschossen worden sein und durchschlug die äußere Verglasung. Wie jetzt im Rahmen der Ermittlungen bekannt wurde, wurde einen Tag später erneut ein Fenster am selben Gebäude beschädigt. Auch hier entstand ein Loch in der äußeren Verglasung und dürfte ersten Erkenntnissen von einem ähnlichen Projektil stammen. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-1111) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können.

