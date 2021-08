Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Radfahrer stürzt

Gegen einen Pkw prallte ein 71-Jähriger am Montag in Heidenheim.

Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Rennrad in der Georg-Elsner-Anlage in Richtung Würzburger Straße. Er bog nach links in Richtung Aufhausen ab. Auf dem Radweg der Würzburger Straße war ein anderer Radler unterwegs. Der Senior bremste, stürzte und fiel gegen einen stehenden Pkw. Dabei trug er leichte Verletzungen davon. Er kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an dem VW schätzt die Polizei auf ungefähr 2.500 Euro.

