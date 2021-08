Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürnau - Pkw streift Lkw/ Mit schweren Verletzungen kam eine 39-Jährige nach einem Unfall am Montag bei Dürnau in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr fuhr eine 39-Jährige von Dürnau in Richtung Braunenweiler. Vor der Autofahrerin war ein Lkw unterwegs. Die Frau wollte das Fahrzeug überholen. Beim Wiedereinscheren streifte sie den Lkw. Der Toyota schleuderte, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 39-Jährige trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 11.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

+++++1622043

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell