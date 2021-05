Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: 22-Jähriger durch Schuss verletzt /

In Göppingen haben Unbekannte am Samstagabend mehrere Schüsse abgegeben.

Die Schüsse fielen kurz nach 22 Uhr in der Schillerstraße nahe der Einmündung Öchslinstraße. Zeugen berichteten später der Polizei, dass die Schüsse aus einem weißen Kleinwagen abgefeuert wurden. Durch die Schüsse wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Derzeit besteht nach Einschätzung der Ärzte für den Verletzten keine akute Lebensgefahr. Daneben wurde mindestens ein Auto durch einen Treffer beschädigt. Die Polizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten sicherten am Tatort die Spuren. Die Hintergründe der Tat sind den Ermittlern bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und fragt:

- Wer hat am Samstag, gegen 22 Uhr, die Abgabe der Schüsse in der Schillerstraße in Göppingen beobachtet? - Wer hat den weißen Kleinwagen gesehen oder kann Hinweise auf ihn geben? An dem Kleinwagen ist vermutlich eine der hinteren Seitenscheiben beschädigt. - Wem sind sonst verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

