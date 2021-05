Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Von der Unfallstelle geflüchtet

Ein Unbekannter kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden am Sonntag in Blaustein.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr fuhr ein unbekanntes Auto in der Lindenstraße. Der unbekannte Fahrer war in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Im Bereich der Schubartstraße stieß er gegen einen geparkten BMW. Ein Zeuge sah wie der Unfallverursacher zurücksetzte und dann erneut gegen den BMW stieß. Danach fuhr das Auto weiter in Richtung Stadtmitte. An dem BMW blieb ein Schaden von etwa 2.500 Euro zurück. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Dabei soll es sich um einen älteren silberfarbenen Kombi mit Ulmer Kennzeichen handeln.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht eine Geld- oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

