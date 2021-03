Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Zu spät gebremst

Aufgefahren ist die Lenkerin eines Opels am Mittwoch in Böhmenkirch.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein Opel in der Hauptstraße in Richtung Lauterstein. Am Kreisverkehr mit der Buchenstraße hatte ein 27-jähriger Fahrer seinen Dodge gestoppt. Das sah die Lenkerin des Opels zu spät. Die 21-Jährige fuhr auf den Pkw auf. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 8.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache von Unfällen sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

++++0515602

