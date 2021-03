Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Dieselkraftstoff entwendet

Von Mittwoch auf Donnerstag entwendete ein Unbekannter Kraftstoff aus einem Bagger in Süßen.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden gelangten Unbekannte auf eine Baustelle in der Salacher Straße. Aus einem Bagger zapften sie etwa 250 Liter Dieselkraftstoff. An einem weiteren Radlader der ebenfalls auf der Baustelle stand, versuchten sie auch Diesel zu entwendeten. Das misslang, denn sie kamen an den Tankdeckel nicht heran.

+++++++ 0417932

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell