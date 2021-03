Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Werkstatt

Zwischen Mittwoch und Donnerstag machte ein Unbekannter in Ulm Beute.

Ulm (ots)

Der Täter ging auf ein umzäuntes Grundstück in der St.-Leonhardstraße in Söflingen. Dort schlug er an einem als Werkstatt dienenden Gartenhaus eine Scheibe ein. So konnte konnte er das Fenster aufmachen und einsteigen. Er fand verschiedene Metalle, die er möglicherweise in einem roten Eimer transportierte. Die Polizei (Tel. 0731/188-3812) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region Ulm ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++0421896

