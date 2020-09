Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Mit Fahrrad beworfen

Ringe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend an der Emlichheimer Straße in Ringe ein Fahrrad auf einen 53-Jährigen geworfen. Der Mann war gegen 22.20 Uhr mit seinem Fahrrad Richtung Ringe unterwegs. Unvermittelt warf ein Mann ein Herrenrad auf den Fahrradfahrer und brachte ihn zu Fall. Danach ging der Täter auf ihn los, woraufhin der 53-Jährige sich wehrte und der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Der Angreifer wird als 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von sportlicher Statur beschrieben. Er trug einen grauen Pullover mit über den Kopf gezogener Kapuze. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 entgegen.

