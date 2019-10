Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Buntmetalldiebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag, 22. Oktober 2019, diverses Buntmetall von einer Baustelle an der Böener Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Hemmelte - Verkehrszeichen beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 18. Oktober 2019, 12.00 Uhr, bis Montag, 21. Oktober 2019, 09.00 Uhr, mehrere Verkehrszeichen an der Bahnhofstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Cloppenburg - Pkw beschädigt

In der Zeit von Sonntag, 20. Oktober 2019, 18.00 Uhr, bis Montag, 21. Oktober 2019, 14.00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter die Motorhaube eines Jaguar Land Rovers, der im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz hinter einem Bekleidungsgeschäft an der Straße Am Stadtpark geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek/Drantum - Außenwand von Rohbau beschädigt

In der Zeit vom 07. Oktober 2019, 00.00 Uhr, bis zum 21. Oktober 2019 beschädigten unbekannte Täter die Außenwand einer im Rohbau befindlichen Lagerhalle an der Nord-Allee. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

