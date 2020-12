Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Für Rettungswagen angehalten - Unfall - Hoher Sachschaden ist am Samstagmittag bei einem Unfall in Göppingen entstanden.

UlmUlm (ots)

Gegen 12:55 Uhr hielt ein 31-Jähriger seinen Mercedes an der Einmündung Heininger Straße / Eichertstraße trotz grüner Ampel an. Er machte alles richtig, da er einen Rettungswagen passieren ließ, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. Ein 70-Jähriger erkannte das zu spät. Er fuhr mit seinem BMW auf den Mercedes des Jüngeren auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Unfall auf.

+++++++++++++++++++ (2222780) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell