Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchsversuch in Garage +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum vom 05. Januar 2020, 16:00 Uhr, bis zum 07.Januar 2020, 10:15 Uhr, ist es zu einem versuchten Einbruch in eine Garage in der Bürgermeister-Koch-Straße gekommen.

Bislang unbekannte Täter versuchten, augenscheinlich mittels roher Gewalt die Schließeinrichtung der Garage aufzuhebeln. Als dies misslang, entfernen sich die oder der Täter unbemerkt. Zum Tatzeitpunkt befand sich in der Garage ein Kleinkraftrad. An der Garage ist Sachschaden in Höhe von 50 Euro entstanden.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt zur Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 aufzunehmen. (00024673)

