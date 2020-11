Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugin hilft: Unfallflucht geklärt/ Richtig verhalten hat sich eine Zeugin am Donnerstag nach einem Unfall in Ulm.

UlmUlm (ots)

Die Frau hatte kurz nach 16 Uhr einen Unfall beobachtet. Im Mähringer Weg fuhr ein Dacia rückwärts aus einer Straße. Das Auto rammte ein Verkehrsschild und verbog es. Trotz des Schadens fuhr der Verursacher einfach weg. Die Zeugin aber blieb. Sie notierte sich das Kennzeichen am Fahrzeug des Verursachers. Deshalb ermittelte die Polizei den mutmaßlichen Verursacher schnell. Der 36-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Der entstandene Schaden am Verkehrszeichen beträgt mehrere hundert Euro. Der Schaden am eigenen Auto beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugin. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer der beschädigten Sache nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

++++ 2120243

Bernd Kurz / Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell