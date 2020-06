Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - In Schlangenlinien gegen die Mauer

In der Arrestzelle endete die Uneinsichtigkeit eines jungen Mannes am Montag in Riedlingen.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr traf eine Polizeistreife im Bereich der Donaubrücke auf eine mehrköpfige Personengruppe. Deren Mitglieder sollen sich sofort aggressiv und provozierend verhalten haben. Auch seien die Beamten beleidigt worden. Deswegen nahm die Polizei zwei Verdächtige im Alter von 15 und 19 Jahren mit zur Dienststelle, die jetzt wegen der Beleidigungen angezeigt werden. Der Jugendliche wurde danach in die Obhut seiner Mutter gegeben und der 19-Jährige erhielt einen Platzverweis. Der galt auch für die Zwiefalter Straße. Dort fiel der 19-Jährige keine Stunde später erneut auf. Polizisten sahen ihn, wie er in extrem Schlangenlinien auf dem Fahrrad gegen eine Wand fuhr. Nach der Entnahme einer Blutprobe musste der Mann seinen Rausch in einer Arrestzelle ausschlafen. Er muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.

Hinweis der Polizei: Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

