Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Party unerlaubt Müll entsorgt

Mehrere Anzeigen handelten sich in der Nacht zum Dienstag Gäste einer Geburtstagsfeier in Ulm ein.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr gingen beim Polizeirevier Ulm-Mitte mehrere Anrufe wegen einer Ruhestörung in der Rosengasse ein. Eine Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit. Sie traf auf eine laute Party, die auf der Straße stattfand und auf zwei falsch geparkte Autos. Deshalb erhielten zwei Personen im Alter von 18 und 19 Jahren Anzeigen. Die Partygesellschaft verlegte im Anschluss auf einen Parkplatz in der Wielandstraße. Dort fand die Polizei später eine größere Menge Müll, die den Partygästen zugeordnet werden kann. Zuvor hatten die Feiernden den Hinweis erhalten, keinen Müll zu hinterlassen und niemanden zu stören. Die Polizei fand eine Torte in den Hecken, deren Verpackung und weiteren Müll auf dem Boden. Dieser war auch mit Farbe besprüht.

+++1105962

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell