Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Ölfilm auf dem Gießenbach

Ein Leck im Schlauch führte am Montagmorgen bei Dietenheim zu einem Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr sahen Zeugen einen Ölfilm an der Oberfläche des Gießenbachs und verständigten die Feuerwehr und die Polizei. Die Ursache war schnell gefunden. An einem kleineren Wasserkraftwerk in Regglisweiler war an einem Generator ein Schlauch gerissen, aus dem das Öl in einen Schacht und von dort in den Bach gelangte. Anhand der Ölmenge, die noch im Behälter war, geht die Polizei davon aus, dass zwischen vier und fünf Liter ausgelaufen sind. Die Feuerwehr errichtete Ölsperren. Zum Absaugen des verunreinigten Wasser wurde eine Firma hinzugezogen. Ein Vertreter des Landratsamtes war vor Ort.

+++1099882

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell