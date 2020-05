Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - VW Passat gestohlen

In der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte in einem Laichinger Stadtteil ein Auto.

Ulm (ots)

Der blaue VW Passat stand vor einem Wohngebäude in der Rappengasse in Machtolsheim. Das Auto war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen und muss demnach geknackt worden sein. Die Polizei aus Laichingen hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet unter der Telefon-Nr. 07391/5880 um Zeugenhinweise. An dem rund 20 Jahre alten Passat war das Kennzeichen UL-RA 474 montiert.

