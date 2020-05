Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Radfahrer prallt gegen Auto

Unverletzt blieb ein 21-Jähriger bei einem Unfall am Dienstag in Sontheim.

Der Mann war laut Polizeiangaben gegen 7 Uhr in der Schloßstraße unterwegs. Alkoholisiert und mit nicht angepasster Geschwindigkeit sei er mit seinem Mountainbike gegen ein geparktes Auto geprallt. Nach ersten Erkenntnissen wurde er nicht verletzt. Danach verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden an dem Seat zu kümmern. Die Polizei ermittelte den mutmaßlichen Verursacher und traf ihn an seiner Wohnanschrift an. Der Mann stand unter alkoholischer Beeinflussung, weshalb er Blutproben abgeben musste. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 200 Euro, der am Fahrrad rund 50 Euro.

Hinweis der Polizei: Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

