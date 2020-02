Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrecher in Freizeitpark

Die vergangenen Tage trieben Unbekannte bei Biberach ihr Unwesen.

Zwischen Donnerstag und Montag waren Einbrecher in einem Freizeitpark im Burrenwald unterwegs. Sie hebelten die Tür eines Bauwagens auf. Weitere auf dem Gelände befindliche Container öffneten sie ebenfalls gewaltsam. Aus einem Container nahmen sie Ordner mit. Die verbrannten sie vermutlich an einer Grillstelle. Sie flüchteten unerkannt und ließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zurück. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

