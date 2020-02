Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Frontalkollision endet tödlich

Am Montagmorgen verstarb eine Frau bei einem Unfall bei Lauterstein, drei weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Gegen 7.30 Uhr war laut Polizeiangaben ein 92-Jähriger von Lauterstein in Richtung Donzdorf unterwegs. Auf einem geraden Streckenabschnitt kam er mit seinem VW auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einer 29-jährigen Autofahrerin zusammen. Deren Mercedes schleuderte daraufhin eine Böschung hinunter. In der Folge stieß der VW frontal gegen einen entgegenkommenden Ford. Mit dem war eine 40-Jährige direkt hinter der 29-Jährigen unterwegs. Durch den Aufprall erlitt die 89-jährige Beifahrerin im VW tödliche Verletzungen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Der 92-Jährige und die 40-Jährige erlitten schwere, die 29-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle drei in Krankenhäuser. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise erlitt der 92-Jährige einen medizinischen Notfall. Der Sachschaden an den drei Autos beträgt rund 35.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr und Notfallseelsorger waren an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war für rund drei Stunden voll gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderung kam.

