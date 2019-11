Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufmerksames Pärchen hindert stark betrunkenen Lkw-Fahrer an der Weiterfahrt

Straßenhaus (ots)

Am Sonntag, dem 24.11.2019 wurde die Polizei Straßenhaus um ca. 18:30 Uhr von einem Pärchen aus Straßenhaus/Rengsdorf darüber informiert, dass in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus ein torkelnder und stark nach Alkohol riechender Mann dabei wäre mit einem Lkw wegzufahren. Man versuche dies zu verhindern. Die sofort eingetroffene Polizei konnte den 54-jährigen Mann antreffen. Dieser konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

